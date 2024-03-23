3 خدمات على تطبيق MyNTRA تساعدك في اختيار شركة المحمول

كتب- علاء حجاج:

التأكد من مستوى جودة الخدمات لشركة المحمول أمر ضروري قبل أن تقرر شراء خط جديد، حيث يجب التأكد من مستوى أداء الشبكة سواء لخدمات الصوت أو الإنترنت في الأماكن التي يتكرر تواجدك فيها بشكل مستمر على الأقل.

يأتي ذلك في ظل تقارب خطط الأسعار بين شركات المحمول الأربعة "فودافون - وي - اورنج - اتصالات"، ما جعل العامل الحاسم في اختيار شبكة المحمول المناسبة هو مستوى الجودة.

وفي هذه السطور القليلة، سنشرح لكم خطوات التأكد من مستوى جودة خدمة شركة المحمول ما يساعدك في اختيار الشبكة المناسبة لك:

استخدام خدمة خريطة الجودة: وهي خدمة يتيحها تطبيق MyNTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وترصد الخدمة ترتيب شركات الصوت والإنترنت وفقا للمناطق الجغرافية التي تحددها على الخريطة داخل التطبيق.

خطة أسعاري: وهي خدمة تتيح لك التعرف على كافة الأنظمة والباقات المستخدمة لدى جميع مشغلي خدمات المحمول.

منافذ بيع المشغلين: ومن خلالها يمكن التعرف على خريطة وعناوين تواجد مراكز البيع المعتمدة لشركات المحمول، لتتأكد من وجود مراكز خدمة قريبة من موقعك.