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وزارة المالية تُعلن موعد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024

12:18 م السبت 16 مارس 2024

وزارة المالية

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كتب- أحمد والي:

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل، ومايو 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بحسب بيان من الوزارة.
وقالت الوزارة إنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

قال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءاً من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

ذكر شريف خيري، أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في الدولة بدءاً من 23 مايو، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه.

وطالب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وزارة المالية موعد صرف مرتبات أبريل صرف رواتب العاملين

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