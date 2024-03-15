ارتفاع اللحوم والدواجن وتراجع العدس في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الفول، واللحوم، والدواجن، والسكر، والمسلى الصناعي في الأسواق اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الدقيق، والعدس، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.32 جنيه، بتراجع 48 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 63.17 جنيه، بزيادة 3.83 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.97 جنيه، بتراجع 1.27 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 93.28 جنيه، بتراجع 6.05 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 45.67 جنيه، بزيادة 4.28 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.52 جنيه، بزيادة 48 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 73.33 جنيه، بتراجع 1.64 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.7 جنيه، بزيادة 22 قرشا.

لتر زيت الذرة: 135.18 جنيه، بزيادة 12.26 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 381.86 جنيه، بزيادة 6.45 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 116.44 جنيه، بزيادة 2.21 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.86 جنيه، بتراجع 3.08 جنيه.

كيلو الفول السائب: 51.81 جنيه، بتراجع 48 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 143.03 جنيه، بزيادة 4.37 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 251.39 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو اللبن السائب: 28.25 جنيه، بتراجع 57 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 125.16 جنيه، بزيادة 26.94 جنيه.