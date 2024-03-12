الإحصاء: صادرات مصر غير البترولية تسجل 34.9 مليار دولار في 2023

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت صادرات مصر غير البترولية إلى 34.9 مليار دولار خلال 2034 مقابل 33.7 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة 3.7%، لتحقق رقماً قياسياً جديداً العام الماضي، حسبما ذكر بيان من الجاهز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، تسعى مصر جاهدة لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية وتشجيع الصناعات المحلية.

وأظهرت بيانات الجهاز أن قيمة صادرات مصر غير البترولية بلغت 272 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

1. 12.6 مليار دولار عام 2014.

2. 12.7مليار دولار عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 0.2%.

3. 19.7 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 56.1%.

4. 23.4 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%.

5. 25.4 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 8.6%.

6. 25.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 0.5%.

7. 25.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.

8. 33.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28.8%.

9. 33.7 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.2%.

10. 34.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.