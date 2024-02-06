لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر بعد هبوط الجرام 700 جنيه الأيام الماضية؟

كتب- مصطفى عيد:

شهد سعر جرام الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا اليوم الثلاثاء بقيمة 50 جنيها حتى منتصف التعاملات، وهو ما يعد انعكاسا للاتجاه الذي ساد الأسعار خلال الأيام السابقة، حيث فقد الجرام نحو 700 جنيه من قيمته خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، زيادة أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم إلى الطلب على السبائك والجنيهات بغرض الاستثمار بعد تراجع الأسعار الذي شهدته الأيام الأخيرة.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم إلى 3450 جنيها مقابل 3400 جنيه مساء أمس، كما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 2957 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 3943 جنيها.

كما سجل سعر الجنيه الذهب بمنتصف التعاملات مستوى 27600 جنيه.

كانت أسعار الذهب شهدت هبوطا حادا في الأيام الماضية تأثرا بالتراجع الملحوظ لسعر الدولار في السوق الموازية، والذي فقد نحو 18 جنيها من قيمته مسجلا مستوى بين 54 و55 جنيها بتعاملات اليومين الماضيين مقارنة بنحو 73 جنيها في تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.

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