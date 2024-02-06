زيادة جديدة بسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات

القاهرة- مصراوي:

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر زيادة جديدة، وزاد الجرام 25 جنيها بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، ليصبح مجموعة الارتفاع اليوم إلى 50 جنيها، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

يأتي ذلك بعد انخفاض سعر جرام الذهب خلال الأيام الخمسة الماضية بنحو 700 جنيه (منها 150 جنيها أمس)، تأثرا بالتراجع الملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وفقد سعر الدولار في السوق الموازية نحو 18 جنيها من قيمته مسجلا نحو 54 و55 جنيها بتعاملات اليومين الماضيين مقارنة بنحو 73 جنيها في تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2300 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2957 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3450 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3943 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2027 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بمنتصف اليوم الثلاثاء بزيادة 1.70 دولار بنسبة 0.08% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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