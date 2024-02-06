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BBC

الغرف التجارية تكشف موعد انخفاض أسعار السلع في الأسواق مع هبوط الدولار

01:42 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

السلع الغذائية

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القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إنه من المتوقع بدء ظهور أثر انخفاض أسعار السلع قبل أو مع بدء شهر رمضان المبارك، في حالة استقرار أسعار الدولار في السوق الموازية على مستوياتها الحالية بعد انخفاضها مؤخرا مقابل الجنيه.

وأضاف عز، خلال مداخلة مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي، أمس، أن تأخر الإفراج عن البضائع في الموانئ خلال الفترة الأخيرة مع أزمة نقص النقد الأجنبي أضاف ميزة في هذا الشأن، فهناك رصيد كبير بالموانئ من مختلف السلع والتي من المتوقع أن تضخ في الأسواق بأسعار مخفضة خلال فترة أقل مقارنة بحالة بدء عملية الاستيراد من الخارج بشكل كامل.

جاء ذلك بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات الأسبوع الجاري بنحو 18 جنيها مقارنة بما كان عليه منتصف الأسبوع الماضي، ليصبح حاليا بين 54 و55 جنيها.

وذكر علاء عز أن البضائع إذا كانت موجودة بالموانئ تحتاج لفترة من 3 إلى 4 أسابيع بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية من أجل طرحها في السوق بأسعار أقل من مستوياتها الحالية.

بينما تحتاج البضائع في حالة بدء عملية استيرادها من الخارج الآن بسعر الدولار الجديد إلى نحو 3 أشهر من أجل طرحها في السوق المحلي بأسعار أقل من الحالية، وفقا لعز.

وشهدت أسعار العديد من السلع ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات تجاوزت 70 جنيها في الأسابيع الماضية.

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