بشائر هبوط الدولار.. "عز" تخفض سعر الحديد بأكثر من 5 آلاف جنيه للطن

كتب- مصطفى عيد:

خفضت شركة حديد عز سعر الحديد اليوم الاثنين، بنحو 5360 جنيها تسليم أرض المصنع، وذلك بعد عدة قفزات شهدتها الأسعار خلال الشهر الماضي، حيث زاد سعر الطن بنحو 12.8 ألف جنيه في أسبوعين على 3 مرات كان آخرها يوم 27 يناير الماضي.

وبحسب بيانات الشركة على موقعها اليوم الاثنين، سجل سعر طن حديد التسليح الأطوال واللفائف شامل ضريبة القيمة المضافة للموزع تسليم أرض المصنع إلى 49921 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 55281 جنيها قبل التراجع.

ويصل السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة إلى 51169 جنيها للطن تسليم أرض المخزن (بتراجع 5494 جنيها)، كما يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك إلى 51718 جنيها للطن تسليم أرض المخزن (بتراجع 5553 جنيها).

ويأتي ذلك بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بنحو 18 جنيها خلال الأسبوع الجاري مقارنة بما كان عليه منتصف الأسبوع الماضي ليصل إلى بين 54 و55 جنيها حاليا.

وبحسب موقع الشركة، تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة حديد عز 7 ملايين طن من منتجات الصلب عبر 4 مصانع متكاملة لإنتاج الصلب في مصر، تتوزع بين نحو 4.7 مليون طن من حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب، ونحو 2.3 مليون طن سنوياً لمصانع مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.

وإلى جانب ذلك، تنتج الشركة الشبك الحديدي الجاهز للاستخدام النهائي في مجال البناء والتشييد.

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