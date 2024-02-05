عمومية "بلتون" توافق على تعديل اسم الشركة

كتب- مصطفى عيد:

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة على إزالة كلمة المالية من اسم الشركة ليصبح بلتون القابضة بعد التعديل.

وبحسب إفصاح الشركة في البورصة اليوم الاثنين، وافقت الجمعية العامة غير العادية، التي عقدت يوم الخميس الماضي، بنسبة 100% من إجمالي الأسهم الحاضرة، على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تعديل اسم الشركة ليصبح "بلتون القابضة Beltone Holding" بدلا من "بلتون المالية القابضة".

كما وافقت الجمعية على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة لتصبح: اسم هذه الشركة هو شركة بلتون القابضة Beltone Holding (شركة مساهمة مصرية).

وتعمل شركة بلتون القابضة في تقديم الخدمات المالية وخدمات التمويل غير المصرفي، وهي مقيدة في البورصة المصرية.