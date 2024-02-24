توقعات باستمرار تراجع أسعار الذهب في مصر مع تنفيذ صفقة "رأس الحكمة"

القاهرة- مصراوي:

توقع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن يواصل سعر الذهب تراجعه خلال الأيام المقبلة مع استمرار تداعيات هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية عليه خاصة في حالة دخول المبالغ المعلن عنها ضمن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالفعل إلى الأسواق، بحسب ما هو متفق عليه.

وكشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس، تفاصيل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي وتحويلها لمجتمع سياحي عمراني متكامل بشراكة مصرية إماراتية، سيتم من خلالها ضخ 35 مليار دولار استثمارات منها 15 مليارا خلال أسبوع، و20 مليارا بعدها بشهرين.

وتتضمن هذه المبالغ 24 مليار دولار سيولة مباشرة ستدخل من الجانب الإماراتي إلى السوق المصري، إلى جانب تحويل ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة.

وشهد سعر الدولار في السوق الموازية هبوطا حادا بعد إعلان تفاصيل الصفقة، وهو ما انعكس على سعر الذهب، حيث فقد الجرام نحو 450 جنيها منذ مساء أمس، ووصل سعره لعيار 21 إلى مستوى 3 آلاف جنيه، وخسر الجنيه الذهب نحو 3600 جنيه ووصل إلى مستوى 24 ألف جنيه.

وتوقع نادي نجيب أن تشهد سوق الذهب حالة من الإقبال على الشراء من بعض المستهلكين مع تراجع سعر الذهب بنحو ألف جنيه أو أكثر في الأسابيع الأخيرة.

كان سعر جرام الذهب سجل مستوى قياسيا في بداية فبراير الجاري عند 4100 جنيه لعيار 21.

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