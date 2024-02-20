تبدأ هذا الأسبوع.. مواعيد صرف مرتبات فبراير لموظفي الجهاز الإداري للدولة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري هذا الأسبوع للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولمدة 5 أيام.

وأعلنت الوزارة، في بيان سابق، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، والتي تتضمن أيام الخميس المقبل 22 فبراير، والأحد، والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل و25، و26، و27، و28 فبراير.

وستتيح الوزارة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وشددت الوزارة على الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية صرف المرتبات؛ من أجل تخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

من المقرر، بحسب آخر التحديثات، صرف مرتبات شهر مارس لموظفي الحكومة، والتي تتضمن تطبيق حزمة جديدة من زيادة المرتبات أيام 21، و24، و25، و26، و27 من الشهر نفسه، والمتأخرات عن فبراير أيام 7، و10، و11 من شهر مارس.

كان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الخميس 8 فبراير على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة إجراءات اجتماعية من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات بحد أدنى بين 1000 جنيه و1200 جنيه.