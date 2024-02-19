عيسى: القطاع الخاص يقود السياحة ولدينا مميزات في 4 مجالات ونواجه 3 تحديات

كتبت منال المصري:

قال أحمد عيسى، وزير السياحة، إن القطاع الخاص المحلي والأجنبي هو من يقود قطاع السياحة في مصر، هو الذي يبني الفنادق ويجلب شركات ويقدم الخدمة.

وأضاف عيسى، خلال مؤتمر "الرؤساء التنفيذيين" اليوم الاثنين، أن مستهدفات استراتيجية دعم قطاع السياحة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2022 تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي بعدد السياح القادمين إلى مصر بين 25% و35% للوصول إلى 30 مليون سائح في 2028 من خلال تعزيز نشاط القطاع الخاص، وتجهيز بيئة رقابية فعالة من خلال الدولة باعتبارها رقيبا ومرخصا ومنظما.

وأوضح أن مصر لديها ميزة تنافسية فعليا على أرض الواقع في 4 مجالات: وهي الشواطئ، والترفيه، والثقافة، والاستكشاف.

وأشار إلى 3 تحديات تواجه مصر من 2022 و2023 و2024 وهي: زيادة عدد الغرف الفندقية، والرحلات السياحية، وتحسين التجربة السياحية، مؤكدا التزام الدولة طبقا للاستراتيجية بتذليل المعوقات.

وطاقة مصر القصوى لاستقبال السائحين هي 15 مليون سائح فقط بعدد 220 ألف غرفة فندقية بعد افتتاح 14 ألف غرفة فندقية جديدة العام الماضي، الذي يعد مستوى قياسيا في تاريخ السياحة، ولذلك تستهدف الدولة زيادة عدد الغرف في السنوات القادمة لتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح في 2028، وفقا للوزير.