وزير السياحة يتوقع إضافة 25 ألف غرفة فندقية جديدة في مصر خلال 2024

كتبت- منال المصري:

توقع أحمد عيسى، وزير السياحة والأثار، ارتفاع عدد الغرف الفندقية بنحو 25 ألف غرفة في 2024، على أن تزيد بنحو 40 ألف غرفة في 2025.

وأوضح عيسى، خلال كلمته في مؤتمر "الرؤساء التنفيذيين" اليوم الاثنين، أن كل 15 ألف غرفة جديدة تساهم في جذب تدفقات من النقد الأجنبي بقيمة بين مليار إلى ملياري دولار سنويا في ميزان المدفوعات سنويا، و2 مليار جنيه ضريبة أرباح.

كان 2023 شهد زيادة عدد الغرف الفندقية بعدد 14 ألف غرفة جديدة وهو يعد أعلى رقم في تاريخ صناعة الفنادق في مصر، بما ساهم في توفير 80 ألف فرصة عمل، وفق وزير السياحة.

وطبقاً لاستراتيجية دعم صناعة السياحة التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022 تستهدف وزارة السياحة زيادة عدد الغرف الفندقية إلى نحو 432 ألف غرفة فندقية في 2028 بهدف استقبال 30 مليون سائح، وفق ما قاله وزير السياحة.