هيئة الاستثمار: إطلاق منصة لتوثيق جمعيات الشركات إلكترونياً خلال أيام

كتبت- منال المصري:

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تعتزم توثيق الجمعيات العمومية للشركات إلكترونياً خلال 24 ساعة بعد أن تم تجهيز المنصة المخصصة لذلك، والتي سيتم إطلاقها خلال أيام.

وأضاف هيبة، خلال كلمته في "مؤتمر الرؤساء التنفيذيين" تحت عنوان "2024.. عام استكشاف التعافي" اليوم الأحد، أنه تم توقيع 9 مذكرات تفاهم بين مصنعين وهيئات أخرى لبدء إنشاء مشروعات لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.