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BBC

هيئة الاستثمار: 3 مشروعات جاهزة للرخصة الذهبية و26 شركة حصلت عليها في 2023

11:38 ص الأحد 18 فبراير 2024

مؤتمر الرؤساء التنفيذيين

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كتبت منال المصري:

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن 26 شركة حصلت خلال 2023 على الرخصة الذهبية.

وأضاف هيبة، خلال كلمته في "مؤتمر الرؤساء التنفيذيين" تحت عنوان "2024.. عام استكشاف التعافي" اليوم الأحد، أن مجلس إدارة الهيئة يعمل حاليا على فحص 10 مشروعات تقدمت للحصول على الرخصة الذهبية منها مشروعان أو ثلاثة مشروعات جاهزة للحصول على الرخصة.

وتلقت الهيئة بين 300 إلى 400 طلب للحصول على رخص ذهبية، لكن الكثير من هذه المشروعات لا تستوفي شروط المعايير المستهدفة للرخصة.

مؤتمر الرؤساء التنفيذيين هيئة الاستثمار حسام هيبة

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