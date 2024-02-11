زيادة جديدة في أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم



القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة فيليب موريس مصر قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المُسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها، بحسب بيان لها اليوم الأحد.

وأصبحت قائمة الأسعار الرسمية لمنتجات فيليب موريس مصر للعبوة بعد الزيادة كالتالي:

- عبوة ميريت "Merit" بأنواعها: 85 جنيها.

- عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها: 79 جنيها.

- عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها: 69 جنيها.

- عبوة إل آند إم "L&M" بأنواعها: 59 جنيها.

- عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها: 64 جنيها.

- عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها: 64 جنيها.

- عبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها: 64 جنيها.

وأكدت الشركة أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، داعية تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة، وفقا للبيان.

وقال علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، إن "الشركة مستمرة في العمل الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان بما يتماشى مع الإستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة".