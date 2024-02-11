تابعة لـ "طلعت مصطفى" توقع عقد الاستحواذ على حصة أغلبية بشركة الـ 7 فنادق

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة توقيع شركة آيكون للفنادق، التابعة للمجموعة، عقد الاستحواذ النهائي على حصة الأغلبية البالغة 51% مع حقوق إدارة كاملة في شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية من خلال زيادة رأس المال.

وأضافت "طلعت مصطفى"، في إفصاح لها اليوم الأحد بالبورصة المصرية، أن شركة آيكون حولت بالفعل مقابل الصفقة المتفق عليه إلى حساب مجنب داخل القطاع المصرفي المصري لتحويله إلى شركة ليجاسي للفنادق فور استكمال إجراءات زيادة رأسمال الأخيرة والشروط المسبقة.

وليجاسي للفنادق هي شركة حديثة التأسيس تمتلك 7 فنادق في مصر تشمل سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وشتايجنبرجر التحرير، وشتايجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك.

كانت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون" اتفقت مع الحكومة على حصة في ملكية وحقوق الإدارة في شركة ليجاسي التي تمتلك أصول هذه الفنادق الحكومية، وذلك بعد طرح الحكومة حصة بالشركة بهدف زيادة رأس مالها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وفي ديسمبر الماضي تم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي"، والشركة القابضة للسياحة والفنادق "إيجوث"، وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.

وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" بين كل من "صندوق مصر السيادي" من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار، وشركة إيجوث، فيما تساهم شركة آيكون بنسبة 39% مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة 51%، وهو ما أعلنت الشركة تنفيذه في هذا الإفصاح.

ووقعت شركة "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، ومجموعة "أدنيك" الإماراتية، الاتفاقيات النهائية لاستحواذ استراتيجي على حصة 40.5% في مجموعة "آيكون"، ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى، من خلال زيادة رأس المال، وفقا لما تم إعلانه عبر بيانات صحفية في 12 يناير الماضي.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى، في إفصاحها اليوم، إنه سوف يترتب على تلك الصفقة زيادة قاعدة الغرف الفندقية التشغيلية للمجموعة بمقدار 2500 غرفة فندقية في مصر.

وأضافت أن إجمالي عدد الغرف التي تملكها آيكون وتطورها يصل بذلك إلى 5 آلاف غرفة، مما يجعل المجموعة أكبر مالك لمجموعة فندقية فاخرة في البلاد.

وأشارت المجموعة إلى أن هذا الاستحواذ يتفق مع استراتيجيتها لتعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة على المدى المتوسط، وتعزيز مواردها من العملات الأجنبية، فضلا عن خلق سيولة إضافية لتوزيعات الأرباح المستقبلية و/ أو إعادة الاستثمار في أصول الدخل المتكرر عالية الجودة.

وأوضحت أن هذا الاستثمار في ليجاسي للفنادق سيستفيد من خبرة المجموعة الواسعة وتجاربها في إدارة محفظة فندقية واسعة النطاق، مما يسمح بتحسين الكفاءة التشغيلية في هذه الفنادق التاريخية وتمكينها من جذب سياحة ذات جودة أعلى إلى مصر.

كما ستؤدي عمليات رفع المستوى والتحديث لتلك الفنادق إلى زيادة إيراداتها نتيجة لارتفاع أسعار الغرف مقارنة بالمستويات الحالية التي تحققها تلك الفنادق، وبالتالي خلق قيمة إضافية لمساهمي المجموعة، مع استفادة قطاع السياحة والفندقة في البلاد بشكل كبير على المدى الطويل، وفقا للإفصاح.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى إنه من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على محفظة الفنادق السبعة إلى مضاعفة الإيرادات المجمعة للفنادق المملوكة لمجموعة آيكون بالدولار الأمريكي في عام 2024 إلى أكثر من 250 مليون دولار أمريكي.

وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر الزيادة في الإيرادات بشكل متنامٍ خلال السنوات القليلة القادمة مع الانتهاء من رفع المستوى والتحديث المخطط للفنادق السبعة والتحسينات على الاستراتيجية التجارية، جنبا إلى جنب مع افتتاح الفنادق الجديدة لشركة آيكون.

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"القابضة" (ADQ) و"أدنيك" توقعان اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40.5% في أعمال الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى