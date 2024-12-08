"بلدي وكولمبي وسوداني وإيطالي".. الفروق وأسعار اللحوم الموجودة بالسوق

كتبت- دينا خالد:

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق تتراوح بين 280 و450 جنيها، باختلاف الأنواع والأصناف سواء بلدية أو مستورده.

وأوضح وهبة، أن هناك 4 أنواع للحوم الحمراء بالسوق المحلي، وهم اللحوم البلدي والكولمبي والسوداني والإيطالي.

وأشار وهبة إلى أن اللحوم البلدي يتراوح سعر الكيلو منها بين 430 و450 جنيها، وتختم بالختم الأحمر المدور.

وأضاف وهبة، أن أسعار اللحم الكولومبي، وهي "عجول" يتم استيرادها من اسبانيا يتم تسمينها 40 يوم بمصر ثم دبحها بالمزرعة وتأخذ نفس ختم اللحوم البلدي "الأحمر المدور" يتراوح سعرها بين 350 و 400 جنيه، باختلاف القطعيات.

وتابع وهبة، أن اللحم السوداني، والذي يتم استيراده من السودان أو من جيبوتي ويتم ذبحه على الحدود المصرية ويدخل مبرد فيتراوح سعره بين 280 و300 جنيه، ويباع في المجمعات الاستهلاكية أو في المناطق التي بها بها عدد كبير من الجالية السودانية.

وأشار وهبة، إلى أن هناك جاموس إيطالي بيتم استيراده، وهو يكون سنه كبير مما يجعل مده تسويته أكبر ويصلح للفرم او السلق، ويتراوح بين 280 و300 جنيه للكيلو.

وأضاف وهبة، أن سوق اللحوم يعاني من حالة ركود شديدة وضعف في حركة البيع والشراء، مما يجعل الجزارين غير قادرين على رفع الأسعار في ظل ارتفاع التكاليف بعد زيادة السولار الأخيرة.