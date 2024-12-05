المدير المؤقت للتسويق في جامعة "UCAS": قصور المعلومات من أهم عيوب الذكاء الاصطناعي

كتبت- أمنية عاصم:

تصوير: محمد معروف:

ناقش بي آر سميث، المدير المؤقت للتسويق في جامعة "UCAS"عيوب الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي على المجتمعات رغم المزايا التي يوفرها.

وأوضح خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر المنعقد اليوم "Marketing Plus" أن الذكاء الاصطناعي له جانبا سلبيا بالرغم من المميزات التي يوفرها.

"على سبيل المثال "شات جي بي تي" الخاص بشركة جوجل عندما يتم سؤاله حول من أكثر لاعبي كرة القدم الدوليين تحقيقًا للأهداف ستكون الإجابة "كريستيانو رونالدو"، فإن تلك الإجابة غير صحيحة حيث أكثر من سجل أهداف هو لاعب كرة قدم كندي".

وأضاف سميث أنه من ضمن عيوب الذكاء الاصطناعي عدم وجود تحديث للمعلومات بالإضافة إلى البيانات المغلوطة لذلك لابد من تواخي الحذر حيال هذا الأمر والسعي نحو التأكد من المعلومات التي يوفرها لنا الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنه بجانب وجود قصور خاصة بجودة البيانات هناك أيضا اشكالية تتعلق بنقص مساحات التخزين التي تعد من نقاط الضعف.