تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4171 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4224 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3696 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3168 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29568 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.