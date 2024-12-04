لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر

03:00 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4171 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4224 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3696 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3168 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29568 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب الذهب البورصة المصرية جرام الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المصرف المتحد يجمع 4.57 مليار جنيه من الاكتتاب العام والخاص

إعلان

إعلان

عاجل| إحالة أوراق سفاح السيدات بالغربية إلى مفتي الجمهورية
رياح وأمطار.. 4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى الاثنين المقبل
زلزال بقوة 4.8 درجة على بعد 502 كيلو متر من دمياط