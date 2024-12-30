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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن وانخفاض اللحوم والبيض وزيادة طفيفة في الذهب

01:42 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن والجبن والاسمنت، والجمبري، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار البيض واللحوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

انخفاض أسعار الزيت واللحوم وارتفاع الجبن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

6 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار السمك أسعار الزيت أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار الحديد سعر الذهب
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