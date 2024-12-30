6 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

البطاطس بين 4.5 و 12 جنيه.

البصل الأحمر بين 9.5 و11.5 جنيه.

البصل الأبيض بين 9 جنيهات و16 جنيهًا.

الكوسة بين 10 جنيهات و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و20 جنيهًا.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 13 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و11 جنيه.

يوسفي بين 5 و13 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 27 و45 جنيهًا.