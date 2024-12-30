ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الجمبري الصغير، والسبيط والكاليماري، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و75 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و105 جنيه، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 330 جنيهًا، بزيادة 40 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا، بزيادة 80 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.