سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بمنتصف التعاملات اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2477 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3184 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3715 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4246 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41% إلى نحو 2604 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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