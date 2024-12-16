سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في بنك القاهرة، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.77 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشا، و50.86 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا.

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