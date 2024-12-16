سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في بنك القاهرة، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.77 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشا، و50.86 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا.
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