خبير اقتصادي: الدعم النقدي أكثر ذكاءً ومرونة وقادر على مواجهة الأزمات

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والقضاء على الفقر يمثلان جزءًا محوريًا من رؤية الدولة المصرية، التي تُنفذ من خلال مجموعة من الإجراءات الفعالة على أرض الواقع.

وخلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أوضح شعيب أن الدولة تسعى لتحقيق توزيع عادل للموارد لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى أن النظام الحالي للدعم العيني أصبح قديمًا، مما يتطلب التحول إلى نظام دعم نقدي أكثر ذكاء ومرونة، قادر على مواجهة الأزمات ودعم المواطنين بشكل فعال.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو حماية المواطنين في الأوقات الحرجة وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وأضاف شعيب أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة استثنائية صعبة نتيجة تداعيات جائحة كورونا، تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن هذه العوامل أدت إلى أزمات اقتصادية عالمية، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات أسعار الطاقة، مما جعل الدول والشعوب حول العالم تعاني من تأثيراتها المباشرة.

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