غرفة القاهرة تبحث مع المحافظة تجديد تراخيص مجازر الدواجن

كتبت_دينا خالد:

عقدت شعبة الثروة الداجنة، بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا موسعا، بحضور محمد عامر، المشرف العام على تراخيص المحال العامة بمحافظة القاهرة، وهدى محمود، مدير إدارة التفتيش المركزي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة لمناقشة الموضوعات المشتركة.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة، إن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطة غرفة القاهرة التنموية لكافة القطاعات التي أعلنها أيمن العشري، رئيس الغرفة خلال الاجتماع المجمع مع رؤساء وأعضاء الشعب التجارية الأخير والذي طالب من خلاله كافة الشعب بعقد اجتماعات دورية لمناقشة المشاكل التي تواجه الأنشطة ووضع مقترحات الحلول المناسبة ورفعها في مذكرة رسميه له لمخاطبة الجهات المعنية.

وقال السيد، إن الهدف من الاجتماع هو التنسيق مع المحافظة والطب البيطري ومناقشة مشاكل منتسبي الشعبة وتبادل الآراء حول مقترحات الحلول المناسبة لها بما يحقق المصلحة العامة وانضباط السوق.

وأضاف السيد، أنه تم مناقشة تجديد التراخيص لمجازر الدواجن لضبط هذه المنظومة على صعيد الإنتاج والسعر والجودة وهذا يتطلب مزيدا من تسهيل الإجراءات ومزيدا أيضا من التعاون والتنسيق مع المحافظة والطلب البيطري.

من جانبهم أبدي ممثلي المحافظة والطب البيطري إستعدادهم لزيادة التعاون بما يحقق المصلحة العامة وتقديم خدمات مجتمعية ترضي المواطنين وتحافظ علي المستثمرين في هذا القطاع، وأن هناك تسهيلات كبيرة لأصحاب قطاع الدواجن طبقا للقانون المنظم لهذا النشاط من خلال تسهيل تجديد التراخيص أو الطب البيطري.