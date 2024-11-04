إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الذهب واللحوم والدواجن وانخفاض البيض

02:33 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

أسعار الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الحديد والبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

12 جنيها للكوسة.. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار اللحوم والجبن وانخفاض الزيت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

خريطة الأسعار اليوم أسعار الذهب أسعار اللحوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار الحديد أسعار السمك أسعار الخضار والفاكهة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسهم بنصف مليار جنيه.. كواليس صفقة كبرى لإعادة هيكلة الشرقية للدخان

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

مصرفيون لمصراوي: المركزي يسمح للبنوك بتمويل السلع غير الأساسية واتجاه لرفع القيود نهائيا
بعد أزمة هند عبدالحليم.. تحذير رسمي من حقن التخسيس: تستخدم لهذه الحالة فقط
أمطار في القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة