خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الذهب واللحوم والدواجن وانخفاض البيض

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الحديد والبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

12 جنيها للكوسة.. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار اللحوم والجبن وانخفاض الزيت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين