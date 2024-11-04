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أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

10:57 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

أسعار السمك

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 82 و84 جنيهًا.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 جنيهًا و 190 جنيه.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 180 و300 جنيه.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 145 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيهًا.

أسعار السمك المأكولات البحرية أسعار الأسماك اليوم
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