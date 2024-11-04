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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

01:27 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، وزاد الجرام بنحو 13 جنيها، بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2527 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3248 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3790 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4331 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30320 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.23 % إلى نحو 2743 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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