شعبة الاتصالات تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أنه لا توجد حتى الآن أي زيادات فعلية في أسعار كروت الشحن.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، أوضح أن ما تم طرحه هو مجرد اقتراح من الشركات، حيث أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن موافقته المبدئية على دراسة الطلبات المقدمة من الشركات، مع تحديد القرار النهائي بعد دراسة تكاليف التشغيل وأوضاع الشركات.

وأشار رمضان إلى أن الجهاز القومي يعتمد في دراسته على عدة عوامل، منها تكاليف التشغيل التي تتحملها الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية.

وأوضح أن الشركات الأجنبية تواجه تحديات في تحويل أرباحها من العملة المحلية إلى الدولار أو العملات الأخرى، مما أدى إلى انخفاض نسبة أرباحها.

كما أشار إلى ارتفاع تكاليف استيراد معدات الأبراج والمحطات بسبب تزايد أسعار العملة الصعبة، وزيادة تكلفة تشغيل المحطات باستخدام السولار نتيجة لارتفاع أسعار المواد البترولية.

وأكد رمضان أن كروت الشحن لم تشهد أي تغيير في السعر، بمعنى أن كارت الشحن الذي تبلغ قيمته 100 جنيه سيظل بنفس السعر، لكن قد يحدث تغيير في قيمة الخدمات المقدمة، حيث قد يشهد المستخدمون تخفيضًا في حجم الباقة المقدمة بنفس السعر، مثل تقليص عدد جيجات الإنترنت أو تقليص عدد دقائق المكالمات.

وأوضح أن الشركات تتحمل جزءًا من التكاليف الإضافية منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2017، ولكن في الوقت الحالي يتم تحميل المواطن هذه الضريبة ضمن سعر الكارت.

وأضاف رمضان أنه لا يرى أن الوقت الحالي هو الأنسب لطلب الشركات زيادة أسعار خدماتها، نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة وتأثيراتها على المواطنين، مؤكدًا على ضرورة مراعاة قدرة المستهلكين على تحمل أي زيادات محتملة في الأسعار.

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