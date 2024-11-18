سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 18-11-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد في مصر.

يذكر أن سعر الذهب استقر بحلول التعاملات المسائية أمس الأحد في مصر، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 18-11-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4046 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3540 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3035 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14بلغ 2360 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1686 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 125836 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28320 جنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06 % إلى نحو 2563 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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