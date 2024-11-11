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"قطر للطاقة" توقع اتفاقية للاستحواذ على حصة في امتياز شمال الضبعة

02:40 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

شركة قطر للطاقة

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كتب- أحمد والي:

أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الاثنين، إبرام اتفاقية مع شركة "شيفرون" للاستحواذ على حصة قدرها 23% في امتياز شمال الضبعة (H4) في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، وفق بيان صادر عن شركة قطر للطاقة اليوم الاثنين، ولم تشر الشركة إلى قيمة الصفقة.

وتحتفظ "شيفرون" المشغلة لمنطقة الامتياز بحصة قدرها 40%، أما الشركاء الآخرون في الامتياز فهم شركة "وودسايد" (Woodside) بحصة 27%، وشركة "ثروة للبترول " (Tharwa Petroleum - وهي شركة حكومية مصرية - بحصة 10%.

وقال سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "نتطلع إلى حفر أول بئر استكشافية في هذا البلوك، وإلى تحقيق نتائج ناجحة وواعدة".

وتقع منطقة الامتياز على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط، تتراوح أعماق المياه بها بين 100 و 3000 متر.

وفي مايو الماضي، استحوذت "قطر للطاقة" على 40% في منطقتين استكشاف قبالة السواحل المصرية من "إكسون موبيل" التي كانت تستعد لبدء عمليات المسح السيزمي بالمنطقتين، بعد تصديق البرلمان المصري على الاتفاقية الخاصة بهما في 2023.

شركة شيفرون الضبعة شركة قطر للطاقة سعد الكعبي
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