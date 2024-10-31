كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 31-10-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره 10 جنيهًات بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب تراجع أمس الأربعاء 10 جنيهًات بحلول التعاملات المسائية أمس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 31-10-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4320 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3780 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3240 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14بلغ 2520 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1800 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 134367 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30240 جنيه.

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 2777 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب (هنا)