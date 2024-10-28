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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-10-2024 مع بداية التعاملات

06:14 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-10-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب في مصر أمس الأحد استقر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-10-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4260 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3728 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3195 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2485 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1775 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 132501 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29820 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42 % إلى نحو 2747 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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