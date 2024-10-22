بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تستكمل أول إصدار لسندات توريق بـ 1.33 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت بلتون القابضة أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم -التابعة لها -استكلمت الإصدار الأول لسندات توريق بـقيمة 1.33 مليار جنيه، وفق بيان لها اليوم.

‌وأضافت أن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيسي والمروج للإصدار حيث تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب قد تجاوزت 1.5 مرة.

و تابعت أنه قد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، لتبلغ قيمة الشريحة (A) 164 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA+) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

بينما تبلغ قيمة الشريحة (B) 945 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف (AA) من ميريس، وبالنسبة للشريحة (C) فبلغت قيمتها 224 مليون جنيه ، لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A) من ميريس.

وقال أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في بلتون للتأجير التمويلي التخصيم، إنه إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق للشركة لا يؤكد فقط على تنوع محفظة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، بل يعكس أيضًا ثقة المستثمرين في رؤية بلتون للنهوض بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

وأضاف أن نسبة تغطية الاكتتاب التي تجاوزت 1.5 مرة تعتبر بمثابة تأكيد على الثقة في قدرة الشركة في جذب محفظه تتمتع بجداره ائتمانيه قويه.

وقال شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة إن نجاح إتمام هذا الإصدار يشكل خطوة هامة لشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، مما يعكس التزامنا بتغيير المشهد المالي.

وأوضح أن الشركة تعمل على تقديم حلول مالية مبتكرة من شأنها تطوير السوق وتقديم حلول مصممة خصيصاً لعملائنا لدفع عجلة النمو."