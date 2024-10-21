خبير اقتصادي يوضح أسباب الارتفاع غير المسبوق للذهب

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور هاني بشير، الخبير الاقتصادي المتخصص في المال والبورصة العالمية، أن أسعار الذهب غير المسبوق يعود إلى عدة عوامل اقتصادية عالمية، من بينها التضخم المتزايد، والتوترات الجيوسياسية، وتوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين، أشار بشير إلى أن هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على السوق المصري، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 4280 جنيهًا، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل.

وأكد الخبير الاقتصادي أن استقرار الجنيه خلال الفترة الأخيرة يعود إلى جهود البنك المركزي المصري، والذي نجح في تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار العملة.

وحول كيفية التعامل مع هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، نصح بشير المستثمرين بتقسيم محفظة الاستثمار والاحتفاظ بالذهب كجزء منها، مع تجنب اتخاذ قرارات بيع أو شراء مفاجئة.

وأكد الدكتور هاني بشير، الخبير الاقتصادي المتخصص في المال والبورصة العالمية، أن استثمار الأموال في الذهب يجب أن يكون ضمن استراتيجية استثمارية طويلة الأجل.

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا حادًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر الأوقية مستوى قياسيًا جديدًا عند 2736 دولارًا، مما أدى إلى ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 عالميًا إلى نحو 88 دولارًا.