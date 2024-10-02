إعلان

BBC

"شغلني" تفتتح ثاني مركز توظيف خلال عام لخدمة القاهرة الكبري

05:51 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

شغلني تفتتح ثاني مركز توظيف

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب - علاء حجاج:

تعتزم شركة شغلني، افتتاح مركزاً جديداً للتشغيل والتدريب، كجزء من خطة توسع الشركة، والنجاح اللافت الذي حققه مركزها الأول في محافظة سوهاج، وتهدف الخطوة الجديدة لتلبية احتياجات أهالي مدن القاهرة الكبرى في الحصول على فرص عمل، وتدريب على مهارات العمل للشباب، وبرامج تمكين المرأة.

قال عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني، إن المركز الثاني لشغلني جاء عندما طرحت الفكرة من خلال برنامج Shark Tank.

اضاف أن المركز الأول بمحافظة سوهاج جاء بدعم من المهندس نجيب ساويرس وبرنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبتنفيذ شركة DAI.

اوضح أن " شغلني" أجرت ما يقارب من ألفين مقابلة شخصية لراغبي العمل، منذ مارس الماضي بمركز سوهاج وبالفعل تم توفير 500 فرصة عمل لهم، في جميع محافظات مصر وتحديدا مدن البحر الأحمر نظرا لزيادة المرتبات عن محافظات الصعيد تم مراعاة الحد الأدنى للأجور وتوفير مسكن مناسب و تأمينات صحية و اجتماعية.

وأشار إلى أن طريقة عمل المركز تتلخص في اطلاع راغب العمل على الوظائف المتاحة من خلال كشك شغلني الالكتروني ليختار الوظيفة المناسبة، ثم يُجري مقابلة مع مسؤول التوظيف داخل المركز، وفي حال قبوله يتم تعيينه فوراً و هذه العملية تتم مجانا دون اي رسوم .

وأكد خليفة أن المركز سيوفر آلاف فرص العمل للفنيين والإداريين والسائقين وخدمة العملاء لا سيما المهتمين بمجالات الأغذية والسيارات والقطاع العقاري وغيرها.

قال خليفة إن المركز الجديد سيعمل بكامل طاقته منتصف شهر أكتوبر الجاري، كجزء من سلسلة مراكز لشغلني لتنتشر وتغطي جميع محافظات مصر.

جدير بالذكر أن شركة "شغلني" افتتحت أول مركز يتيح فرص توظيف حقيقية للشباب في صعيد مصر وتحديداً في محافظة سوهاج مارس 2024 ، بهدف خلق فرص عمل للشباب والسيدات في محافظات الجنوب.

شركة شغلني افتتاح مركز توظيف مدن القاهرة الكبرى فرص عمل تدريب على مهارات العمل برامج تمكين المرأة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس الوزراء: تصاعد الأحداث في المنطقة ينذر بمنعطف خطير
أمطار وانخفاض الحرارة.. تعرف على تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي ترقبًا لرد إسرائيلي محتمل
سقوط قتلى ومصابين .. المشاهد الأولى من عملية إطلاق النار في إسرائيل