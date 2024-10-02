"شغلني" تفتتح ثاني مركز توظيف خلال عام لخدمة القاهرة الكبري

كتب - علاء حجاج:

تعتزم شركة شغلني، افتتاح مركزاً جديداً للتشغيل والتدريب، كجزء من خطة توسع الشركة، والنجاح اللافت الذي حققه مركزها الأول في محافظة سوهاج، وتهدف الخطوة الجديدة لتلبية احتياجات أهالي مدن القاهرة الكبرى في الحصول على فرص عمل، وتدريب على مهارات العمل للشباب، وبرامج تمكين المرأة.

قال عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني، إن المركز الثاني لشغلني جاء عندما طرحت الفكرة من خلال برنامج Shark Tank.

اضاف أن المركز الأول بمحافظة سوهاج جاء بدعم من المهندس نجيب ساويرس وبرنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبتنفيذ شركة DAI.

اوضح أن " شغلني" أجرت ما يقارب من ألفين مقابلة شخصية لراغبي العمل، منذ مارس الماضي بمركز سوهاج وبالفعل تم توفير 500 فرصة عمل لهم، في جميع محافظات مصر وتحديدا مدن البحر الأحمر نظرا لزيادة المرتبات عن محافظات الصعيد تم مراعاة الحد الأدنى للأجور وتوفير مسكن مناسب و تأمينات صحية و اجتماعية.

وأشار إلى أن طريقة عمل المركز تتلخص في اطلاع راغب العمل على الوظائف المتاحة من خلال كشك شغلني الالكتروني ليختار الوظيفة المناسبة، ثم يُجري مقابلة مع مسؤول التوظيف داخل المركز، وفي حال قبوله يتم تعيينه فوراً و هذه العملية تتم مجانا دون اي رسوم .

وأكد خليفة أن المركز سيوفر آلاف فرص العمل للفنيين والإداريين والسائقين وخدمة العملاء لا سيما المهتمين بمجالات الأغذية والسيارات والقطاع العقاري وغيرها.

قال خليفة إن المركز الجديد سيعمل بكامل طاقته منتصف شهر أكتوبر الجاري، كجزء من سلسلة مراكز لشغلني لتنتشر وتغطي جميع محافظات مصر.

جدير بالذكر أن شركة "شغلني" افتتحت أول مركز يتيح فرص توظيف حقيقية للشباب في صعيد مصر وتحديداً في محافظة سوهاج مارس 2024 ، بهدف خلق فرص عمل للشباب والسيدات في محافظات الجنوب.