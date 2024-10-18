سعر الذهب يتراجع في مصر اليوم الجمعة ببداية التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ببداية التعاملات الصباحية ، وهبط الجرام بنحو 5 جنيهات مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2428 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3122 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3642 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4163 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29136 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2705 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، ببداية التعاملات، بنسبة 0.46%(، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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