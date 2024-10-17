تراجع أسعار اللحوم والدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار السكر، والعدس، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والفول، والجبن الأبيض، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفاع سعر الدقيق والأرز، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.95 جنيه، بتراجع 18 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 55.42 جنيه، بزيادة 11 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.17 جنيه، بزيادة 1.96 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 79.73 جنيه، بتراجع 62 قر شا.

كيلو السكر المعبأ: 35.35 جنيه، بتراجع 1.07 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 26.3 جنيه، بزيادة 1.55 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 59.37 جنيه، بتراجع 7.94 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة):5.97 جنيه، بتراجع 49 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 92.23 جنيه، بتراجع 3.03 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 391.65 جنيه، بتراجع 5.34 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 104.76 جنيه، بتراجع 1.29 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.6 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

كيلو الفول السائب: 41.26 جنيه، بتراجع 1.68 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 130.77 جنيه، بتراجع 1.21 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 245.9 جنيه، بتراجع 11.48 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.41 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 100.14 جنيه، بتراجع 10.48 جنيه.