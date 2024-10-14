إعلان

BBC

سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية

05:30 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

أسعار الذهب اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بالتعاملات المسائية، وانخفض الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2396 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3081 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3595 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4108 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 28740 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 2654 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميًا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - الداخلية تكشف حقيقة فيديو تجمع مواطنين أمام قسم شرطة الواحات
عاجل| 10 مصابين وأنباء عن وفيات.. فيديو وصور من حادث طريق "السخنة - الجلالة"