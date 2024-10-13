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BBC

شعبة المستوردين تطالب بحل مشكلات المصانع المتعثرة لتحقيق استراتيجية تعميق الصناعة

11:13 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك

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كتبت- دينا خالد:

قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاهتمام يقطاع الصناعة يعد قاطرة النمو الاقتصادي المصري وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأضاف العرجاوي، في بيان اليوم، أن الصناعة تعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية وزيادة احتياطي النقد الإجمالي من خلال زيادة الصادرات ومضاعفتها والتي لم تتحقق إلا بالإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.

وأشار العرجاوي ، إلى أن تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في إمبابة، شددت على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتخفيض الواردات والاعتماد بشكل قوي علي المكون المحلي والاستغناء عن الواردات التي لها بديل محلي.

وأوضح العرجاوي، أن إطلاق استراتيجية تعميق وتوطين الصناعة المصرية، تركز في أولوياتها على إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستوى.

وأشار العرجاوي، إلى ضرورة منح قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجاري إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، وإطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15 % على أن تتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.

وتابع العرجاوي، أن هذة الاستراتجية تسهم بشكل كبير في جذب المستثمرين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وطالب العرجاوي، بضرورة العمل على محور "تأهيل القوى البشرية" ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس على حرفية الصناعة من جانب وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر خاصة وأن مصر تتمتع بقوة بشرية هائلة يجب تطويرها وتدريبها لتحقيق أقصى استفادة منها في دفع عجلة الإنتاج.

محمد العرجاوي الاتحاد العام للغرف التجارية افتتاح محطة قطارات صعيد مصر الرئيس السيسي
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