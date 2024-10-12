خطاب: تراجع مبيعات الأجهزة المنزلية والإلكترونية بسبب انخفاض القدرة الشرائية

كتب- علاء حجاج:

قال محمود خطاب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة بى تك، إن سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونية الأن يواجه تراجع ملحوظ في المبيعات بسبب زيادة العرض عن الطلب.

وأضاف خطاب في تصريحات صحفية على هامش مائدة مستديرة عقدتها الشركة، أن حتى يناير الماضي كان الطلب أكبر من العرض وذلك بسبب صعوبات الاستيراد، إلا أنه مع إتاحة تدبير العملة لاستيراد الأجهزة ومدخلات الإنتاج بدأت الشركات في الإسراع بعمليات التصنيع، في الوقت ذاته كانت القدرة الشرائية للمستهلك تتراجع وبدأ يعمل على ترتيب أولوياته، الأمر الذي تسبب في وجود ركود نسبي بالمبيعات دون انخفاض في الأسعار.

وأوضح أن المواسم أصبحت تؤثر على قرار الشراء الخاص بالمستهلك، فمثلا مع دخول موسم المدارس، وضع المستهلك ما يتعلق بالعام الدراسي على رأس أولوياته وأجل قرار الشراء وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

من جانب أخر قال خطاب إنه يستهدف الوصول بحجم مبيعات "بي تك" إلى 19 مليار جنيه بنهاية العام الجاري مقابل 14 مليار جنيه في العام الماضي.

يأتي ذلك تزامنا مع توسع الشركة في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي من خلال إطلاق شركة "بي تك فينانس"، بالإضافة إلى الشراكة مع 5 شركات من مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي لإتاحة خدمات التقسيط من خلالهم داخل فروع بي تك.

أشار إلى نمو سوق خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال النصف الأول من 2024 بنسبة بلغت 20% لتصل إلي 29 مليار جنيه مقارنة مع 24 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ عدد العملاء المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي طبقا لبيانات هيئة الرقابة المالية 2.1 مليون عميل في النصف الأول من 2024 مقابل 1.9 مليون عميل في الفترة المقارنة من 2023.