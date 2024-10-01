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المواد الغذائية: 5 جنيهات زيادة في سعر مشروب "ريدبول" بدءا من اليوم

11:44 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2024

ريدبول

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كتبت- دينا كرم:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية "لمصراوي"، إن هناك زيادة في سعر مشروب الطاقة الشهير "ريدبول" في السوق المحلي اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجاري.

وأوضح المنوفي، لمصراوي، أن السعر سيرتفع من 45 جنيهًا للعبوة، مقابل 40 جنيها قبل الزيادة.

وأضاف المنوفي، أن الشركات أبلغت بهذه الزيادة ولكن لم ترسل القائمة الجديدة للأسعار حتي الآن إلى التجار.

وأشار المنوفي، إلى أن التأخير في إرسال القائمة، قد يؤدي إلى تفاوت في الأسعار مؤقتًا في بعض المناطق لحين استلام القائمة الرسمية.

ريدبول زيادة سعر ريدبول حازم المنوفي المواد الغذائية
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