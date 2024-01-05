ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في الأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء من ركود بحركتي البيع والشراء، مما يدفع المصنعون إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40869 جنيها، بزيادة 660.16 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42654 جنيها، بزيادة 22.6 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2262 جنيها، بزيادة 2.85 جنيه.