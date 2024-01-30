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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30 يناير

03:28 م الثلاثاء 30 يناير 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4353 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4451 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3895 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3338 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 31157 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب البورصات العالمية

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