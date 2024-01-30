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BBC

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

10:35 ص الثلاثاء 30 يناير 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الثلاثاء في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 92.71 جنيه، بتراجع 94 قرشا.

ووفقا بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 81.7 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 105.08 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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