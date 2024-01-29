ارتفاع أسعار السمك المكرونة والبوري والجمبري اليوم الاثنين بسوق العبور

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي، والجمبري، والبوري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و73 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 جنيها و105 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و420 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و245 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البوري بين 85 و145 جنيها، بزيادة 15 جنيها.