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BBC

ارتفاع سعر عبوة تونة صن شاين 5 جنيهات في الأسواق

04:05 م الأحد 28 يناير 2024

تونة صن شاين

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كتبت- شيرين صلاح:

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن سعر عبوة تونة صن شاين ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق أمس السبت.

وبحسب المنوفي، فإن سعر العبوة الواحدة ارتفع إلى 70 جنيها مقابل 65 جنيها، قبل الزيادة.

وشهدت أسعار العديد من السلع ارتفاعا كبيرا بالأسواق خلال الأيام الجارية، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج، تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية مقابل الجنيه.

ويقدم مصراوي قائمة أسعار تونة صن شاين الجديدة كالتالي:

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