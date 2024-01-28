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BBC

المواد الغذائية: 2500 جنيه زيادة في سعر طن السكر بالأسواق

01:55 م الأحد 28 يناير 2024

السكر

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كتبت- شيرين صلاح:

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار السكر ارتفعت بالأسواق بقيمة 2500 جنيه للطن بداية من أمس، وذلك مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي.

ووفقا لقول المنوفي، فإن سعر طن السكر وصل بعد الزيادة إلى 40500 جنيه.

وشهدت أسعار السكر ارتفاعات غير مبررة الفترة الماضية، على الرغم من أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عدة مرات سابقة استيراد شحنات من السكر الأبيض فإن ذلك لم يسهم في خفض أسعار السكر خارج المبادرة في الفترة الأخيرة، بحسب ما قاله حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي في وقت سابق.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

السكر حازم المنوفي المواد الغذائية أسعار السكر

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